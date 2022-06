EU-parlement stelt klimaatplannen uit om ruzie tussen voorstanders

woensdag 8 juni 2022 , 15:35

STRAATSBURG (ANP) - Om een aantal cruciale klimaatplannen te redden heeft het Europees Parlement de stemming erover op de valreep uitgesteld. Door onenigheid tussen de voorstanders dreigden de maatregelen het niet te halen. Christendemocraten, sociaaldemocraten en groenen betichten elkaar in grote consternatie ervan met hulp van extreemrechts hun zin door te drukken en daarmee alles op het spel te zetten.

Het parlement zou in Straatsburg stemmen over onder meer het uitbreiden van het betaalsysteem voor emissierechten en over een importheffing voor bijvoorbeeld klimaatonvriendelijk gemaakt staal en cement. Dat zijn sleutelonderdelen van het zogeheten Fit for 55-pakket van de Europese Commissie, dat de CO2-uitstoot in de EU in 2030 met minstens 55 procent moet verlagen.

Maar de moeizame overeenstemming tussen de christendemocratische EVP, de liberalen, de sociaaldemocraten en de groenen ontrafelde toen de EVP samen met de rechterflank van het parlement het emissierechtenplan (ETS) aanpaste. Onder meer staalbedrijven zouden daardoor langer hun gratis CO2-uitstootrechten behouden en dat was voor links onaanvaardbaar. Ze stemden vervolgens tegen het hele ETS.

Daardoor was de steun van de gelegenheidsklimaatcoalitie ook bij de andere belangrijke stemmingen niet langer verzekerd, schatten de christendemocraten en de sociaaldemocraten in. Ze schorten die daarop op.

Hoeveel vertraging de plannen nu oplopen is onduidelijk. Een van de hoofdrolspelers, PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim, wil de voorstellen met spoed weer opnieuw naar het parlement loodsen. Dat kan volgens hem deze week nog, maar anderen zijn somberder en houden rekening met maanden uitstel.

Pas als het parlement een standpunt heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen met de EU-landen beginnen. Als zij het eens zijn kunnen de klimaatplannen worden ingevoerd.

