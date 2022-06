Economische groei eurozone valt hoger uit in eerste kwartaal dan becijferd

woensdag 8 juni 2022 , 11:14

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan eerder gedacht. De eurozone groeide afgelopen kwartaal met 0,6 procent in vergelijking met het vierde kwartaal, zo meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. Eerder werd voor het eerste kwartaal een groei met 0,3 procent gemeld.

Ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne, waardoor met name de energieprijzen sterk zijn gestegen, lijkt de economie van het eurogebied daarmee nog altijd te profiteren van het herstel uit de coronacrisis. In het vierde kwartaal van 2021 kwam de groei uit op 0,2 procent. Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone met 5,4 procent, tegen 4,7 procent in het vierde kwartaal.

Voor de gehele Europese Unie bedroeg de groei in het eerste kwartaal 0,7 procent, tegen 0,5 procent in het vierde kwartaal. En op jaarbasis dikte de economie van de EU als geheel aan met 5,6 procent, tegen 4,9 procent in het vierde kwartaal.

Binnen de EU liet Ierland de sterkste groei zien (plus 10,8 procent), gevolgd door Roemenië (plus 5,2 procent) en Letland (plus 3,6 procent). Duitsland, de grootste economie van Europa, groeide met 0,2 procent. In Frankrijk was sprake van een krimp met 0,2 procent en Italië kende een groei met 0,1 procent. De Nederlandse economie stagneerde in het eerste kwartaal.

