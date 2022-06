Europees Parlement kritisch over democratie en mensenrechtensituatie in Turkije

dinsdag 7 juni 2022 , 16:05

DEN HAAG (PDC) - Turkije moet er niet op rekenen dat de opgeschorte toetredingsonderhandelingen worden hervat, zo stelt het Europees Parlement. Het Parlement stemde vandaag in met een kritisch rapport van de Europese Commissie over de situatie in Turkije over 2021. In het verslag constateerde de Europese Commissie dat er ernstige tekortkomingen waren in het functioneren van de Turkse democratische instellingen.

Ook volgens het Europees Parlement zijn er in Turkije onvoldoende verbeteringen zichtbaar op het gebied van vrijheden, de democratie en rechtsstaat. Zo stelt het Parlement dat de mensenrechtensituatie in het land verslechtert en dat het maatschappelijk middenveld onder druk staat. Europarlementariërs betreuren onder andere de druk van de Turkse overheid op advocaten, journalisten en mensenrechtenactivisten.

Het Europees Parlement is wel tevreden over de verbetering van de betrekkingen tussen Turkije en de EU. Zo stelt het Europees Parlement dat samenwerking tussen Turkije en de EU belangrijk is voor het buitenland en veiligheidsbeleid. Ook verwelkomen de Europarlementariërs dat Turkije in de Oekraïne-oorlog wil optreden als bemiddelaar. Wel roept het Parlement Turkije op om de NAVO-aanvragen van Finland en Zweden in 'goed vertrouwen af te handelen'. Het rapport prijst tot slot de inspanningen van Turkije bij de opvang van vluchtelingen

Turkije is al sinds 1999 kandidaat-lidstaat van de EU, en in 2005 begonnen de onderhandelingen met Turkije om tot de EU toe te treden. Maar de relatie tussen de EU en Turkije is sinds de start van het presidentschap van Recep Erdogan in 2014 op veel punten verslechterd. De laatste jaren heeft de EU zich regelmatig kritisch uitgelaten over Turkije. Het land werd opgeroepen niet verder af te drijven van de Europese democratische waarden. In maart 2019 stemde een meerderheid van het Europees Parlement voor het opschorten van de besprekingen met Turkije.

Bron: Europees Parlement

