Over twee jaar één oplader voor telefoons en laptops

dinsdag 7 juni 2022 , 13:40

STRAATSBURG (ANP) - Nieuwe telefoons en andere apparaten moeten over ruim twee jaar kunnen worden opgeladen met een en dezelfde lader. USB-C-adapters worden dan de standaard in de Europese Unie, hebben onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement afgesproken. Ook laptops gaan daar onder vallen, al krijgen fabrikanten daarvoor wat meer tijd. En iPhones en andere Apple-producten, ondanks het verzet van het Amerikaanse bedrijf.

De nieuwe regel moet het consumenten gemakkelijker maken. Nu moeten zij nog vaak verwarrend veel verschillende opladers aanschaffen en grijpen ze soms op ongelegen momenten mis. Ook scheelt het een berg afval, hopen voorvechters.

Het akkoord is een klap voor Apple, de enige grote telefoonmaker die nog werkt met een eigen oplader. Sommige Macbooks en iPads hebben al wel een USB-C-ingang, maar voor iPhones is een Lightning-stekker nodig.

USB-C wordt niet alleen verplicht voor telefoons, maar ook voor andere kleine en middelgrote apparaten als laptops, tablets, digitale camera's, e-readers en oordopjes. Omdat veel laptops meer stroom nodig hebben en daarom vaak een andere adapter gebruiken, krijgen fabrikanten van zwaardere exemplaren voor de overgang drie jaar en vier maanden de tijd. In het oorspronkelijke plan bleven laptops geheel buiten schot, maar het parlement nam daar geen genoegen mee.

Fabrikanten mogen klanten verder niet langer dwingen om bij een nieuw apparaat ook een oplader te kopen, vinden de onderhandelaars. Zij moeten daarvoor kunnen bedanken, bijvoorbeeld omdat ze er al een hebben liggen. Als dat niet naar tevredenheid werkt, gaat de EU mogelijk afdwingen dat apparaten en opladers niet meer samen worden verkocht, zegt onderhandelaar Alex Agius Saliba van het Europees Parlement.

De onderhandelaars moeten het akkoord nog voorleggen aan het voltallige parlement en aan de regeringen van de EU-landen. Als zij na de zomer instemmen, kunnen de regels in het najaar van 2024 ingaan.

De EU werkt al ruim tien jaar aan het terugdringen van het aantal opladers. Eerder hoopte zij dat fabrikanten zelf een gezamenlijke stekker zouden kiezen, maar dat kwam er maar niet van.

De afspraken kunnen consumenten jaarlijks 250 miljoen euro aan kosten en 11.000 ton aan elektronisch afval besparen, schat verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton. Angst dat de nieuwe standaard innovatie tegenhoudt, is volgens hem overbodig. De EU blijft volgens hem scherp opletten of het tijd is voor USB-C om plaats te maken voor een nieuwere stekker.

