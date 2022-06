EU en Egypte naderen akkoord over levering gas

vrijdag 3 juni 2022 , 19:21

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en Egypte gaan waarschijnlijk later deze maand een overeenkomst tekenen over de levering van aardgas om zo de Europese afhankelijkheid van Russisch gas tegen te gaan. Het gaat daarbij dan om gas uit Israël dat in Egypte wordt verwerkt tot vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en vervolgens naar Europa wordt verscheept.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zou later deze maand op bezoek gaan in de Egyptische hoofdstad Caïro om haar handtekening te zetten onder de overeenkomst. In een verklaring wordt gesteld dat de zekerheid bij de levering van gas een "gedeelde en grote zorg" is. "Egypte en de EU zullen samenwerken bij een stabiele levering van gas aan de EU."

Eerder werd al bekend dat Israël zijn gasproductie wil gaan verhogen om zo meer te kunnen leveren aan Europa. Ook zou de EU meer gas uit bijvoorbeeld Algerije willen gaan halen.

