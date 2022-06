Staat van de Europese Unie en Algemene Europese Beschouwingen op agenda Eerste Kamer

vrijdag 3 juni 2022 , 14:56

Bron: Eerste Kamer/Hans Kouwenhoven

DEN HAAG (PDC) - Aanstaande dinsdag vergadert de Eerste Kamer over de Europese Unie. De Eerste Kamerleden gaan in debat met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken over ontwikkelingen in Europa.

Allereerst staat de Staat van de Europese Unie 2022 op de agenda. Dit document bevat de visie van het Nederlandse kabinet over het afgelopen Europese jaar en over de plannen van de Europese Commissie voor het komende jaar.

Daarnaast zijn de Algemene Europese Beschouwingen onderwerp van debat. De Eerste Kamer selecteert ieder jaar, nadat het werkprogramma van de Europese Commissie bekend is geworden, de dossiers uit dat werkprogramma die volgens haar prioriteit hebben.

Het plenaire debat is dinsdag vanaf 9.30 uur te volgen via de website van de Eerste Kamer:

