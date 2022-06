Prijzen producenten eurozone op jaarbasis ruim 37 procent hoger

donderdag 2 juni 2022 , 12:10

LUXEMBURG (ANP) - De prijzen die Europese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in april met ruim 37 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Industriebedrijven verhogen de verkoopprijzen vanwege de problemen in toeleveringsketens en de gestegen kosten voor energie en grondstoffen.

Ten opzichte van een jaar geleden verdubbelden de prijzen in de energiesector. Maar ook andere producten als bijvoorbeeld halffabricaten, witgoed en auto's gingen behoorlijk in prijs omhoog. Bedrijven compenseren de hogere kosten voor energie, grondstoffen en ook personeel door die door te berekenen in de verkoopprijs. Dat jaagt de inflatie weer aan. De inflatie in de eurozone steeg in mei naar het nieuwe recordniveau van 8,1 procent op jaarbasis.

In vergelijking met een maand eerder gingen de industriële producentenprijzen in het eurogebied in april met 1,2 procent omhoog. Dat is wel minder sterk dan in maart, toen het ging om een plus van 5,3 procent.

