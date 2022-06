Denen willen zich aansluiten bij Europees defensiebeleid

woensdag 1 juni 2022 , 23:12

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - Een meerderheid van de Denen vindt dat hun land op defensiegebied moet gaan samenwerken met de andere landen van de Europese Unie. Bij een referendum stemde ruim 66 procent voor deze stap, blijkt nadat 99 procent van de stemmen is geteld.

Denemarken is het enige land van de EU dat niet meedoet aan het Europees defensiebeleid, en dus ook ontbreekt bij militaire EU-missies. De Russische invasie in Oekraïne bracht het land klaarblijkelijk op andere gedachten, menen waarnemers.

Premier Mette Frederiksen was blij dat de meerderheid ja stemde. "Dat nu zoveel mensen voor hebben gestemd is een blijk van vertrouwen. Het is een sterk signaal aan onze bondgenoten in Europa en van de NAVO en richting Poetin. Denemarken kan nu deelnemen aan Europese samenwerking voor defensie en veiligheid en daar ben ik erg blij mee."

De leider van de Deense Volkspartij Morten Messerschmidt zegt dat de voorstanders van deelname aan het Europese defensiebeleid de oorlog in Oekraïne hebben gebruikt om hun zin te krijgen. "Hierdoor hebben ze de Denen het gevoel gegeven dat we samen moeten staan met Europa", zei hij tegen televisiezender TV2.

Dat Denemarken niet meedeed aan het beleid, komt omdat de Denen in 1992 nipt het Verdrag van Maastricht verwierpen. Om Denemarken toch aan boord te krijgen, kreeg het land van de EU een aantal uitzonderingsposities, ook wat betreft de euro en het gezamenlijke justitiebeleid.

De leiders van de Europese Unie Ursula von der Leyen en Charles Michel noemden het een "historische keuze". Op Twitter schreef voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen dat het een "sterke boodschap van toewijding aan onze gezamenlijke veiligheid" was.

