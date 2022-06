Esther de Lange gekozen tot vicevoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP)

woensdag 1 juni 2022 , 14:45

Bron: Wikipedia/Richard Stevenson

DEN HAAG (PDC) - De Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is vandaag verkozen tot vicevoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), waarbij het CDA is aangesloten. Ze werd verkozen op een partijcongres in Rotterdam.

Esther de Lange is sinds 12 april 2007 lid van het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 2014 en 2019 was zij lijsttrekker van het CDA. De Lange is ook al vicevoorzitter van de EVP-fractie. Gisteren werd de Duitser Manfred Weber verkozen tot voorzitter van de EVP.

Bron: CDA

