Europol: Europa wordt een hub voor cocaïnehandel

woensdag 1 juni 2022 , 7:03

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (ANP/DPA) - Europa wordt een knooppunt in de wereldwijde cocaïnehandel, volgens een analyse van de Europese politiesamenwerkingsorganisatie Europol. Er wordt meer cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa verscheept dan ooit en vanuit daar verder vervoerd.

Recordhoeveelheden in beslag genomen drugs wijzen op toename van de handel. Volgens voorlopige gegevens is vorig jaar zeker 240 ton cocaïne in beslag genomen. Ter vergelijking: in 2020 werd ongeveer 214 ton cocaïne in beslag genomen.

Havens in België, Nederland en Spanje staan ​​volgens Europol bovenaan de lijst. Maar ook de haven van Hamburg, in het noorden van Duitsland, wordt steeds vaker gebruikt door criminele bendes. Vorig jaar werd daar de recordhoeveelheid van 19,1 ton in beslag genomen.

Hoeveel cocaïne Europa bereikt, is moeilijk te zeggen. "We gaan ervan uit dat alleen al in Colombia jaarlijks 2000 ton cocaïne wordt geproduceerd", zei een woordvoerder van Europol. "En meer dan 60 procent daarvan wordt naar Europa verscheept."

Slechts een fractie van de drugs wordt in de EU geconsumeerd, aldus Europol. Het grootste deel van de cocaïne wordt vanuit de EU naar Oost-Europa, Azië en Australië vervoerd.

