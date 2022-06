Manfred Weber nieuwe voorzitter Europese Volkspartij, is voor toetreding Oekraïne

woensdag 1 juni 2022 , 0:07

Bron: © European Union, 2018

ROTTERDAM (ANP/AFP) - De Duitser Manfred Weber is de nieuwe voorzitter van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP), waarbij ook het CDA is aangesloten. De 49-jarige Weber van de conservatieve Beierse CSU leidt al jaren de machtige EVP-fractie in het Europees Parlement. Hij werd zonder tegenkandidaten verkozen op een partijcongres in Rotterdam met ongeveer 90 procent van de geldig uitgebrachte stemmen.

Weber is de opvolger van de Poolse oud-premier Donald Tusk, maar wil meer doen met het partijleiderschap. Zo wil hij ervoor zorgen dat conservatieven in Europa voorafgaand aan EU-toppen gezamenlijke standpunten presenteren om duidelijk te maken dat niet alleen leiders als de Franse president Emmanuel Macron het voor het zeggen hebben. De Duitser noemde de VS de beste vriend op het vlak van veiligheid.

Een van de eerste gezamenlijk EVP-standpunten die Weber meteen duidelijk maakte, betrof een eventueel EU-lidmaatschap van Oekraïne. "Als EVP-familie zeggen wij: ja, u bent welkom, ja, het is de moeite waard om te vechten, ja, u kunt lid worden van de Europese Unie", aldus Weber in zijn toespraak direct na zijn verkiezing. "De EVP steunt de kandidaat-status voor onze Oekraïense vrienden."

Weber, die vorig jaar het voorzitterschap van het Europees Parlement misliep, kreeg eerder het verwijt te lang te hebben aangepapt met de Hongaarse premier Viktor Orban, die als pro-Russisch en ontmantelaar van de rechtsstaat te boek staat. Na jarenlang gedogen verlieten parlementariërs van Orbans Fidesz-partij vorig jaar de EVP-fractie in het EU-parlement, die regels had ingevoerd om hen harder aan te pakken.

Terug naar boven