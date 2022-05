Rutte: animo voor volgende sancties tegen Rusland niet bekoeld

dinsdag 31 mei 2022 , 17:32

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Nederland blijft ook na het moeizame akkoord over nieuwe EU-sancties tegen Rusland aandringen op nog extra strafmaatregelen. Ook al waarschuwen andere EU-landen dat het voorlopig uit moet zijn met het aanpakken van de import van Russische fossiele brandstoffen. "De animo is niet bekoeld", verzekert premier Mark Rutte.

Na vijf razendsnel door de EU-landen goedgekeurde sanctiepakketten stuitte het zesde, dat een boycot van Russische aardolie bevatte, op taai verzet met een uiteindelijk verwaterde uitkomst. Onder anderen de Belgische premier heeft na de zware onderhandelingen voorlopig zijn bekomst van energiesancties. Het beperken van de import van Russisch aardgas, dat de EU nog veel meer pijn zou doen dan die van aardolie, lijkt ver weg.

Maar Rutte ziet nog genoeg mogelijkheden om het Kremlin pijn te doen in de hoop het tot inkeer te brengen. "We hebben echt nog wel wat dingen in de mouw zitten. Meer van hetzelfde kan", zoals het aanpakken van banken, handel en verkeer en persoonlijke sancties voor mensen dicht bij het Kremlin. "Er zijn ook nog terreinen die we nog niet hebben betrokken waar je mee kunt starten. En daarnaast kun je verder kijken wat nog mogelijk is op het gebied van fossiele brandstoffen."

Terug naar boven