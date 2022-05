Rutte na moeizame deal: volgende sanctieronde moet het anders

dinsdag 31 mei 2022 , 2:09

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU moet het anders aanpakken als zij aan een nieuw pakket strafmaatregelen voor Rusland begint, vindt premier Mark Rutte. De unie moet leren van de uiterst moeizaam gevonden overeenstemming over een boycot van Russische aardolie.

De EU-leiders gingen maandagavond akkoord met een verwaterde versie van het embargo dat de Europese Commissie al bijna vier weken geleden voorstelde. Hongarije, Slowakije en Tsjechië bedongen uitzonderingen waarvan de technische finesses nog moeten worden uitgewerkt.

Rutte en enkele van zijn collega's hebben volgens hem bepleit de volgorde voortaan om te draaien. "Als we aan een zevende pakket gaan werken moeten we eerst een debat over de techniek hebben", zoals het regelen van alternatieven en het ombouwen van raffinaderijen, "voordat we beginnen te spreken over hoe het sanctiepakket er eigenlijk uit moet zien".

Nederland wil zo gauw mogelijk door met zo'n zevende pakket, maar "daarvan weet je dat het nog moeilijker wordt", zei Rutte. Het zou bijvoorbeeld maatregelen kunnen bevatten om de invoer van Russisch gas te verminderen, voor heel wat EU-landen nog altijd een taboe.

Het is niet Ruttes bedoeling de commissie te bekritiseren, bezweert hij, zoals zijn Hongaarse collega Viktor Orbán eerder op de dag deed. Orbán verweet het dagelijks bestuur van de EU "onverantwoordelijk gedrag" omdat het sancties zou hebben voorgesteld zonder die eerst met de lidstaten af te stemmen. "Ik denk dat we allemaal de les kunnen trekken dat het cruciaal is om met de techniek te beginnen", stelt Rutte. "Er wijzen vier vingers naar mezelf en een naar de rest van de groep."

