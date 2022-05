Hofvijver mei 2022: ‘op weg naar de toekomst had het EP beter de kat uit de boom kunnen kijken’

maandag 30 mei 2022 , 13:00

Bron: Arend van Dam

DEN HAAG (PDC) - In het debat over de toekomst van Europa nam het Europees Parlement een leidende rol, maar misschien was het beter om een afwachtende houding aan te nemen. In de nieuwe Hofvijver van het Montesquieu Instituut stelt Rick Schumans dat het Parlement de draagkracht voor verdragsverandering verkeerd heeft ingeschat.

Verder wordt er in de Hofvijver gekeken naar de leiders van twee EU-grootmachten: hoe gaat het met Macron sinds de verkiezingen van een maand geleden? En hoe doet Scholz het als leider van Duitsland middenin een gewapend conflict op eigen continent?

Ook is er aandacht voor de relatie tussen de Tweede Kamer en Europa: Mendeltje van Keulen en Tibor Hargitai zetten uiteen op welke Europese informatie het Nederlandse parlement krijgt en pleiten voor een behoeftepeiling onder Kamerleden om in kaart te brengen welke EU-informatie ze daadwerkelijk willen ontvangen.

Dit en meer lees je in de nieuwste editie van de Hofvijver.

