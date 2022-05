EU-landen aan vooravond top nog niet eens over olieboycot Rusland (2)

zondag 29 mei 2022 , 21:31

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het ook een dag voor een speciale EU-top over Oekraïne nog niet eens geworden over een embargo voor Russische olie. De Europese Commissie verwacht wel dat ze er komende week uitkomen, zeggen EU-bronnen.

De EU-landen werken koortsachtig aan een uitzondering voor met name Hongarije om dat land alsnog te winnen voor een embargo op Russische aardolie. Door de aanvoer van olie via de zogeheten Droezjba-pijpleiding buiten de boycot te laten, hopen ze de al weken durende patstelling over nieuwe sancties te doorbreken. De EU importeert twee derde van zijn olie uit Rusland over zee en de rest via de pijpleiding.

Het olie-embargo is het belangrijkste onderdeel van het volgende pakket sancties tegen Rusland, waarover de lidstaten inmiddels ruim drie weken onderhandelen. Brussel hoopt daarmee de gestage stroom van vele miljarden euro's naar de oorlogskas van het Kremlin in te dammen.

Het voorstel dat de lidstaten nu bespreken zou nog dit jaar een eind maken aan de invoer van Russische olie per tanker. Voor de olie die via de Droezjba-pijpleiding naar onder meer Hongarije, Slowakije en Tsjechië stroomt, zou tot nader order een uitzondering worden gemaakt. Voor sommige landen is een deadline voorgesteld, maar voor Hongarije heeft de uitzondering volgens een hoge EU-diplomaat nog een open einde.

Hongarije kan nog altijd op begrip van de andere lidstaten rekenen, zegt de diplomaat. Hij bezweert dat er geen frustratie is over het taaie verzet van Boedapest, waardoor de twijfels over de eensgezindheid en slagvaardigheid van de EU tegen Rusland groeien. Wel stippen bronnen aan dat Hongarije steeds meer nadelige gevolgen van de sancties gecompenseerd wil zien, terwijl die nu eenmaal ook alle EU-landen wat kosten.

Omdat de olieboycot grote gevolgen kan hebben voor de Rotterdamse haven volgt ook Nederland de uitwerking van de strafmaatregel nauwlettend. De helft van de Russische olie die per tanker de EU bereikt, komt aan in Rotterdam. Nederland waakt ervoor dat de pijpleidingolie die straks blijft binnenstromen gebruikt kan worden om te concurreren met het bedrijfsleven in de havenstad, zeggen EU-bronnen.

Over andere onderdelen van het pakket is volgens de EU-diplomaat al wel overeenstemming. De EU wil bijvoorbeeld nog drie belangrijke Russische banken afsluiten van SWIFT, een internationale communicatiedienst voor betalingsverkeer. Ook wil zij drie Russische staatszenders weren en het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk en andere leden van de kring rond president Vladimir Poetin straffen.

Terug naar boven