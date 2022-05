Duitse minister: akkoord G7-landen over uitfasering kolen

vrijdag 27 mei 2022 , 11:05

BERLIJN (ANP/RTR) - De groep van zeven vooraanstaande industriële landen heeft concrete afspraken gemaakt over het uitfaseren van de opwekking van kolen en het uitbreiden van de productie van duurzame energie. Dat zei de Duitse minister van Milieu Steffi Lemke tegen de Duitse nieuwszender n-tv, onderdeel van RTL.

De belofte zou de eerste toezegging van de G7-landen zijn om te stoppen met opwekking van energie uit kolen. Het gebruik van kolen moet wereldwijd omlaag om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie schuift ook aan.

Op de laatste dag van de driedaagse G7-bijeenkomst in Berlijn zou ook sterk de nadruk liggen op de bescherming van biodiversiteit en bestrijding van plasticvervuiling, zei de milieuminister van gastland Duitsland.

De G7-bijeenkomst werd gehouden tegen de achtergrond van stijgende energiekosten en zorgen over de brandstofvoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het conflict heeft geleid tot een strijd tussen sommige landen om niet-Russische fossiele brandstoffen te kopen en meer steenkool te verbranden om hun afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland te verminderen. Daardoor is de vrees ontstaan dat de energiecrisis de inspanningen om klimaatverandering te bestrijden zou kunnen ondermijnen.

Duitsland heeft gezegd dat het vinden van alternatieve fossiele brandstoffen niet ten koste mag gaan van milieudoelstellingen.

