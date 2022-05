Pools parlement: einde tuchtkamer rechters in huidige vorm

vrijdag 27 mei 2022 , 9:13

gewijzigd

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/AFP) - Het Poolse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan een slepend conflict met de Europese Unie in Brussel. De afgevaardigden besloten een omstreden tuchtkamer voor rechters te ontmantelen.

Critici zien de tuchtkamer als verlengstuk van de regering om rechters te straffen die politiek ongewenste uitspraken doen. Tuchtzaken zullen voortaan worden behandeld door rechters die steeds met een loting worden aangewezen.

De Poolse president Andrzej Duda uitte al de hoop dat door de nieuwe wet de ruzie met Brussel kan worden bijgelegd. De Europese Unie vindt dat de tuchtkamer de rechterlijke onafhankelijkheid schaadt en legde Polen boetes op. De zorgen over de politieke invloed op de rechtspraak worden evenwel niet minder bij critici, onder wie ook Poolse rechters. Een oppositieparlementariër denkt dat de Europese Commissie er geen genoegen mee neemt.

In oktober besloten Europese rechters dat Polen per dag dat de tuchtkamer in gebruik blijft 1 miljoen euro moet betalen. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot meer dan 200 miljoen euro. Het land vroeg half januari om uitstel van betaling, omdat het al bezig was met het afschaffen van het tuchtcollege. De Europese Commissie kondigde toen aan de subsidiestroom te verminderen. De EU blokkeerde miljarden euro's aan coronasteun.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bezoekt Polen volgende week.

