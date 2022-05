Kabinet: verlengen noodtoestand Hongarije geen goede ontwikkeling

woensdag 25 mei 2022 , 15:31

Bron: flickr/Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (ANP) - Het verlengen van de noodtoestand in Hongarije is "geen goede ontwikkeling", aldus vicepremier Wopke Hoekstra vrijdag na de ministerraad. Hij ziet geen reden waarom de uitzonderingstoestand door de regering van premier Viktor Orbán verlengd moet worden.

De noodtoestand geldt al sinds voorjaar 2020 in het land in verband met de coronacrisis en loopt binnenkort af. De maatregel wordt nu verlengd vanwege de bloedige oorlog in buurland Oekraïne. De landen delen een 135 kilometer lange grens. Door de noodtoestand kunnen burgerrechten worden beperkt.

De Europese Unie maakt zich al langer zorgen over Hongarije en het besluit van Orbán om de noodtoestand te verlengen "past in de bredere zorg over de rechtsstaat" van het land, aldus Hoekstra. Er zijn zorgen over beperking van de persvrijheid, corruptie en het beteugelen van de oppositie.

"Het verlengen van de noodtoestand, en de mogelijkheden die dat de regering geeft ten opzichte van de bevolking, mag je alleen in uiterste noodzaak doen en die lijkt hier toch te ontbreken", zei de vicepremier die tijdens de wekelijkse persconferentie premier Mark Rutte verving omdat die in het buitenland is.

De oerconservatieve regering in Boedapest ligt al jaren in de clinch met de Europese Commissie. Brussel is inmiddels ook een procedure tegen Hongarije begonnen. Op dit moment blokkeren de Hongaren een olieboycot tegen Rusland. Met dat land heeft Orbán goede relaties.

Terug naar boven