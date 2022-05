Menno Snel trekt kandidatuur voor EU-topbaan in

maandag 23 mei 2022 , 18:45

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Oud-staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft zich formeel teruggetrokken voor een topbaan bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in Luxemburg. "Jammer dat ik het niet geworden ben", verklaart hij. De D66'er deed een stap terug na de eerste stemronde in de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden. Er blijven drie kandidaten over, uit Luxemburg, Portugal en Italië.

Volgens minister Sigrid Kaag hebben alle vier de landen goede kandidaten genomineerd om de huidige directeur van het permanente EU-noodfonds, de Duitser Klaus Regling, op te volgen. Ze zei eerder maandag dat het belangrijk is dat Nederland vaker durft mee te dingen naar dit soort Europese topbanen. "Als je je vinger niet opsteekt, dan weet je zeker dat het antwoord nee is." Snel wenst de uiteindelijke winnaar "heel veel succes om deze belangrijke organisatie te gaan leiden".

Het ESM kan met gunstige leningen eurolanden in zwaar weer te hulp schieten, zoals het deed om Griekenland financieel overeind te houden. In de toekomst kan het fonds ook worden ingezet bij de herstructurering en afwikkeling van faillissementen van probleembanken. De negentien Eurogroepleden zijn samen aandeelhouder van het ESM.

In de race zijn nu nog de Luxemburgse oud-minister van Financiën Pierre Gramegna, de Portugese voormalig minister van Financiën João Leão en Marco Buti, topambtenaar economische en financiële zaken bij de Europese Commissie.

Volgens EU-bronnen heeft Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe de procedure na een tweede stemronde stopgezet omdat de nummer drie weigert zijn kandidatuur op te geven, wat overigens zijn recht is. Er zal achter de schermen verder worden overlegd tussen de lidstaten. De nieuwe directeur moet op 16 juni op de jaarvergadering van het ESM worden benoemd.

