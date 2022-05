Rutte acht kans niet groot dat Oekraïne kandidaat-lid EU wordt

maandag 23 mei 2022 , 13:33

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De kans dat Oekraïne snel kandidaat-lid van de Europese Unie wordt, is niet heel groot, denkt premier Mark Rutte. Teveel landen in de EU voelen daar niet voor. Bovendien zou dat niet eerlijk zijn richting landen op de westelijke Balkan die al veel langer wachten op het kandidaat-lidmaatschap, zei hij in de Kamer.

De Europese Commissie moet eerst nog met een reactie komen op het verzoek van de regering in Kiev om kandidaat-lid te worden. Daarna nemen de regeringsleiders een besluit.

Een mogelijkheid is volgens de premier dat Oekraïne potentieel kandidaat-lid wordt en te horen krijgt hoeveel stappen nog gezet moeten worden om deze status te krijgen, zei Rutte. Dat is eerder met Bosnië gebeurd. Bovendien wordt de Oekraïense regering op die manier "niet gedemotiveerd".

Verscheidene partijen in de Kamer, waaronder D66, PvdA en GroenLinks, pleiten ervoor om Oekraïne zo spoedig mogelijk kandidaat-lid te maken. De VVD zegt nog steeds "aarzeling" te hebben bij het toekennen van die status.

Volgens Rutte was Oekraïne vóór de Russische inval "heel ver weg" van het kandidaat-lidmaatschap. Ook voor Moldavië ziet hij die status er niet direct komen. Dat sluit niet uit dat deze landen niet bij de EU mogen, zei de premier. Alle landen op het Europese continent hebben daar recht op, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Europese leiders verklaarden eerder dat Oekraïne deel uitmaakt van de Europese familie. Dat was volgens Rutte meer een "emotionele" dan een "juridische" uitspraak. Volgende week mandag en dinsdag is er een extra top van de Europese leiders over Oekraïne.

