Israël laat EU-parlementsdelegatie land niet in

BRUSSEL/JERUZALEM (ANP/DPA) - Een delegatie van het Europees Parlement heeft zondag een missie naar de Palestijnse Gebieden geannuleerd nadat de Spaanse fractievoorzitter, Manu Pineda, per brief de toegang tot Israël was geweigerd. De delegatie is ook toegang tot de Gazastrook ontzegd, meldt Pineda op Twitter.

In de brief van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat Pineda cum suis toegang worden geweigerd vanwege "informatie die is ontvangen van de bevoegde autoriteiten in Israël", zonder toelichting wat die informatie is. Pineda zou met een groep EU-parlementsleden naar de Palestijnse gebieden reizen om de situatie ter plaatse te bekijken na de moord op Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh.

Akleh kwam om het leven terwijl zij verslag deed van een Israëlische militaire aanval op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen houden Israël verantwoordelijk voor haar dood.

De EU-parlementsdelegatie voor de betrekkingen met Palestina heeft achttien leden en informeert de EU over ontwikkelingen in Palestijnse gebieden op het vlak van de politiek, economie en mensenrechten. Ook beoordeelt ze EU-projecten die er met EU-hulp worden gefinancierd, zoals scholen en opvangcentra, en onderhoudt ze relaties met politieke en maatschappelijke leiders.

