Voorzitter Tiny Kox vraagt top over versterking Raad van Europa

vrijdag 20 mei 2022 , 17:23

TURIJN (ANP) - De Raad van Europa moet versterkt worden, vindt de Nederlandse voorzitter van het parlement van de verdragsorganisatie voor mensenrechten en democratie, Tiny Kox. Hij roept de regeringsleiders van de nu 46 lidstaten tellende organisatie op tot een top. Rusland is er in maart uitgezet vanwege de invasie van Oekraïne.

"Die top zou moeten leiden tot een Raad van Europa met nieuwe bevoegdheden, beter toegerust om de democratische veiligheid te beschermen en te bevorderen", zei hij in een speech in Turijn. Kox, tevens SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, vindt dat de raad meer "tijdige en effectieve actie" moet kunnen ondernemen om beter om te gaan met bestaande en opkomende bedreigingen in Europa. "De eenzijdige oorlog van agressie van Rusland in Oekraïne toont de dringende noodzaak aan om de multilaterale architectuur van de Raad van Europa te versterken."

Kox werd eind januari voor twee jaar tot parlementsvoorzitter gekozen. Hij bepleitte toen "praten en praten en praten, ook al ziet dat er niet zo sexy uit. Als we in Europa stoppen met praten, gaan we schieten." Nu zei hij in zijn speech: "Onze burgers vragen terecht van ons een veiliger en duurzamer Europa. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Wij zijn politici, geen goochelaars. Maar als er een wil is dan is er een weg naar een veiligere toekomst voor de burgers van onze 46 lidstaten."

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa geldt als het ideeënplatform van de organisatie. Van de ruim driehonderd leden van de vergadering komen er zeven uit Nederland. Zij doen aanbevelingen aan een comité waarin minister Wopke Hoekstra en de andere buitenlandministers van de lidstaten zitten.

De Raad van Europa is gevestigd in het Franse Straatsburg maar is geen EU-instelling en wordt vaak verward met de Raad van de Europese Unie (de vergaderingen van EU-ministers) of de Europese Raad (de bijeenkomsten van de regeringsleiders en staatshoofden van de EU). Alle 27 EU-landen zijn lid van de Raad van Europa en daarnaast ook landen als Oekraïne, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Azerbeidzjan.

Terug naar boven