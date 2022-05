Tweede Kamer uit kritiek op Europese financiering

vrijdag 20 mei 2022 , 11:00

Bron: Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC) - 'Het proefballonnenfeest bij de Europese Commissie is best groot', stelt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Samen met een aantal andere Kamerleden heeft hij zich kritisch uitgelaten over de Europese financiering van miljardenprojecten. Tijdens een commissiedebat over de aanstaande Eurogroep eisten de fracties uitleg over de plannen en willen ze het standpunt van het kabinet weten.

De afgelopen tijd heeft de Europese Commissie veel verschillende voorstellen ingediend, stelt VVD-Kamerlid Eelco Heinen. Hij noemde bij het debat onder andere de defensie-uitgaven, hulp aan Oekraïne, en meest recent het voorstel om het niet-gebruikte deel van het coronaherstelfonds in te zetten om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te beëindigen.

Minister Kaag zei dat ze het ongemak deelde over de vele plannen en dat de manier van werken het draagvlak raakt voor de ideeën. Op verzoek van de Kamer zal ze een overzicht leveren van alle plannen. De minister gaf verder wel aan dat het gebruik van het coronageld voor de energietransitie een 'legitiem gebruik' is van dat fonds.

Bron: Het Financiele Dagblad

