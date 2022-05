Europese Commissie wil REPowerEU financieren met Europees Herstelfonds

donderdag 19 mei 2022 , 15:30

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil het overgebleven bedrag van het Europees Herstelfonds gebruiken voor de financiering van REPowerEU. De Commissie presenteerde het voorstel voor het beëindigen van de afhankelijkheid van de Europese Unie van Russische fossiele brandstoffen op 18 mei. Het voorstel is tevens bedoeld voor het aanpakken van de klimaatcrisis.

Het Europees Herselfonds is opgezet om de economische klap van de uitbraak van het COVID-19-virus op te vangen. Het fonds wordt gefinancierd door de Europese Commissie zelf, waarvoor het voor het eerst in grote schaal de kapitaalmarkt op ging. Het bedrag, ruim 750 miljard euro, bestaat voor 390 miljard aan subsidies en voor 360 miljard uit leningen. Terwijl de deadline voor het aanvragen voor leningen over een maand wordt bereikt, is er nog 225 miljard euro van het totale bedrag beschikbaar.

Dit bedrag wil de Commissie gebruiken voor de financiering van REPowerEU. Dit wil zij doen door REPowerEU-hoofdstukken op te nemen in de verordening van het Europees Herstelfonds. Zo kunnen lidstaten hun bestaande herstelplannen aanvullen met plannen voor een duurzame energiestransitie.

De financiering voor het plan wordt aangevuld met een extra bedrag van 26,9 miljard euro uit de cohesiefondsen, 7,5 miljard euro uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 20 miljard euro aan subsidies uit de verkoop van emissierechten uit het EU-emissiehandelssysteem. Deze laatste aanvulling is niet volledig oncontroversieel. Het huidige beleid is er namelijk op gericht om het aantal uitstaande rechten te verminderen, zodat de prijs ervan oploopt en bedrijven geprikkeld worden te investeren in schone technologieën.

