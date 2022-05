Oekraïne ziet niks in een 'Europese Geopolitieke Gemeenschap'

donderdag 19 mei 2022 , 11:28

Bron: The Council of the European Union

KIEV (ANP) - Kiev is ontevreden over de "tweederangs behandeling" door "sommige EU-hoofdsteden". Minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba schrijft donderdag op Twitter dat hij ontevreden is over het perspectief op lidmaatschap van de Europese Unie.

Koeleba vindt dat het afgelopen moet zijn met de "strategische ambiguïteit" ten aanzien van Oekraïne. Volgens de buitenlandminister heeft dat de laatste jaren niet gewerkt en heeft dat beleid Rusland zelfs alleen maar sterker gemaakt.

Ook ziet Koeleba niets in alternatieve plannen, zoals de Franse president Emmanuel Macron deze maand presenteerde. Macron stelde voor om een nieuwe Europese geopolitieke gemeenschap te beginnen, met landen rond de EU, zoals Oekraïne, Georgië en Moldavië. Zijn plan kreeg steun van onder anderen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad.

De bedoeling van de politieke gemeenschap is om vast meer samen te werken met landen buiten de EU die nog wachten op een eventueel lidmaatschap. Macron verwacht namelijk dat het misschien wel tientallen jaren kan duren voor Oekraïne EU-lid is. Ook premier Mark Rutte denkt dat het nog niet snel aan de orde is. Maar verschillende landen die graag tot de EU zouden toetreden bekritiseerden Macrons idee, omdat ze bang zijn dat dit in de plaats komt van een EU-lidmaatschap. Koeleba schrijft dat dit soort ideeën "kwetsend zijn voor Oekraïners".

Terug naar boven