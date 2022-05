Nederland doet nog niet mee aan evacuatie Oekraïense patiënten

donderdag 19 mei 2022 , 8:01

MEDIAWATCH (NOS) - Nederland heeft nog geen Oekraïense patiënten uit ziekenhuizen in Oekraïne en buurlanden als Polen gehaald via het uitwisselingsplatform dat wordt georganiseerd en gefinancierd door de Europese Unie, meldt de NOS. Dat in tegenstelling tot sommige andere Europese landen.

Alle deelnemende landen werken samen bij het aanmelden en opvangen van Oekraïense patiënten via het zogenoemde Emergency Response Coordination Centre in Brussel. Het centrum verzamelt de aanvragen voor medische evacuaties uit Oekraïne en de buurlanden met veel Oekraïense patiënten in een aanmeldsysteem dat 24 uur per dag kan worden benut.

