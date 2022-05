Von der Leyen: vergunningen voor windmolen veel sneller verlenen

woensdag 18 mei 2022 , 17:07

ESBJERG (ANP) - Vergunningen voor windmolens en windmolenparken moeten veel sneller worden verleend dan nu gebeurt, zei EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen op een windmolentop in Denemarken. Nu kost dat nog 6 tot 9 jaar, maar als het aan de EU ligt moet de procedure voor de bouw van windmolens binnen een jaar rond kunnen zijn.

De Europese Unie wil dat bepaalde gebieden worden aangewezen waar de gevolgen voor het milieu laag zijn als er windmolens worden geplaatst. De maatregel moet voor 2027 klaar zijn.

Lidstaten moeten zelf zorgen dat de procedure sneller gaat. Hoe zij dat kunnen doen, zei ze niet. Afhankelijk van de grootte van het windpark is toestemming nodig van de gemeente, de provincie of de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Nederland, België, Duitsland en Denemarken willen de komende decennia veel meer windenergie produceren op de Noordzee. Daarover praten woensdag de regeringsleiders en klimaatministers van de landen in de Deense stad Esbjerg. In totaal moeten de windparken in 2050 ten minste 150 gigawatt aan stroom opleveren, ongeveer de helft van de totale energievraag.

