Brussel wil geld bijleggen als EU-landen samen wapens kopen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil het financieel aantrekkelijk maken voor EU-landen om samen defensie-inkopen te doen. Dat moet helpen om hun defensie-uitgaven beter op elkaar af te stemmen, zoals ze zich sinds de Russische inval in Oekraïne hebben voorgenomen.

Lidstaat na lidstaat heeft aangekondigd meer geld uit te trekken voor hun verdediging, maar de decennialange bezuinigingen zijn niet zomaar goedgemaakt. Europa heeft "tien jaar van investeringen in defensie verloren", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de commissie. Arsenalen in vooral oostelijke EU-landen raken al leeg nu veel wapens en munitie naar Oekraïne gaan.

Daarom wil de commissie consortia mogelijk maken waarmee landen die dat willen samen wapentuig, munitie of andere benodigdheden voor de strijdkrachten kunnen aanschaffen. Die aankopen worden vrijgesteld van btw, als het aan het dagelijks bestuur van de EU ligt. Vóór oktober moeten de benodigde wetsvoorstellen er liggen.

Maar er is haast geboden. Daarom komt er op korte termijn al een gezamenlijk inkoopvehikel dat EU-landen kan helpen bij het samen stoppen van de dringendste en ernstigste gaten. De commissie wil voor de komende twee jaar 500 miljoen euro bijleggen om de landen aan te zetten daar ook gebruik van te maken.

De EU-landen, die de commissie na het uitbreken van de Russische oorlog tegen Oekraïne zelf om de plannen hadden gevraagd, kunnen over hun tekorten en bestedingen al meteen te rade bij een nieuwe werkgroep. Die gaat de lidstaten adviseren over wat ze onmiddellijk te doen staat en hoe ze kunnen voorkomen dat ze elkaar in de weg zitten.

Gezamenlijke defensie-inkoop zou een grote stap zijn voor de EU. Heel wat lidstaten staan van oudsher argwanend tegenover Europese defensiesamenwerking, uit angst daarmee de NAVO te ondermijnen en de Amerikanen van zich te vervreemden. Maar sinds de oorlog in Oekraïne zijn zij van gedachten veranderd. Door Europa weerbaarder te maken kunnen de vele EU-landen die ook tot de NAVO behoren de alliantie juist versterken, klinkt het nu alom.

