Nederland en andere West-Europese landen staan open voor verdragswijziging

DEN HAAG (PDC) - Nederland en andere West-Europese landen staan open voor een verdragswijziging om gehoor te geven aan de aanbevelingen van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Samen met Duitsland, België, Italië, Luxemburg en Spanje noemt Nederland de Conferentie een speciale kans om de EU te ontwikkelen.

In een brief, die in handen van Politico is, geven de landen aan dat ze open zouden staan voor een wijziging van de verdrag van de Unie als dit nodig is om aanbevelingen van de Conferentie aan te nemen. Verder willen de landen dat er een werkgroep wordt opgezet om discussie tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement, en de Raad van de EU te faciliteren. Ook stellen ze een manier voor hoe vertegenwoordigers van de Conferentie over een jaar de burgers kunnen informeren over de voortgang.

Eerder heeft een groep van dertien voornamelijk Scandinavische en Oost-Europese landen zich sceptisch uitgelaten over de mogelijkheid voor een verdragswijziging. In een verklaring stellen zij dat ze geen overhaaste poging tot zulke wijzigingen zullen steunen.

