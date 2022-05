Buitenlandchef Borrell bespeurt keerpunt in oorlog in Oekraïne

dinsdag 17 mei 2022 , 19:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft een keerpunt bereikt, denkt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij ziet de Oekraïners in de tegenaanval en "buitengewone successen" boeken. Daarom is het des te belangrijker het land van wapens te blijven voorzien en dat zal de EU ook doen, verzekert hij.

De EU-landen sturen Oekraïne steeds zwaardere wapens en munitie nu de Russische invasie is uitgelopen op een "uitputtingsoorlog" in vooral het oosten van het land. Borrell denkt "dat deze steun een verschil maakt op het slagveld. En ik moet zeggen dat deze steun cruciaal is want de oorlog is op een keerpunt." Als de berichten kloppen dat het Russische leger 15 procent van zijn manschappen heeft verloren, dan is dat "een wereldrecord voor een leger dat een land binnenvalt".

Het Oekraïense leger kan blijven rekenen op gestage bevoorrading door de EU-landen, zei Borrell na overleg met hun ministers van Defensie. De lidstaten "hebben genoeg voorraden om in dit tempo te blijven leveren. Geen enkel probleem."

Het EU-fonds voor militaire steun aan Oekraïne is inmiddels verviervoudigd en staat nu op 2 miljard euro. "Maar de lidstaten doen daarnaast zelf ook veel. Veel meer dan mensen denken."

Mocht het EU-fonds leeg raken, dan is meer geld volgens Borrell ook zo geregeld. "Alles wat we nodig hebben is dat de EU-landen het eens worden en het bedrag verhogen."

Defensieminister Ollongren kan zich "voorstellen dat je dat fonds uitbreidt als de oorlog nog langer duurt", zei ze na afloop van het overleg met haar collega's en Borrell in Brussel. "Maar voorlopig zit er nog genoeg in." Tot dusver hield Nederland vast aan het afgesproken budget. Als het omhooggaat moet Nederland ook meer bijdragen.

