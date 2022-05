Knot: ECB moet rente in juli verhogen

dinsdag 17 mei 2022 , 18:29

Bron: wikimedia/DXR

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet de rente in juli verhogen van min 0,5 procent naar min 0,25 procent om de inflatie te bestrijden. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot in het tv-programma College Tour. In het programma, dat op zondag 22 mei wordt uitgezonden, komt ook ECB-president Christine Lagarde aan het woord en zij reageert op de uitspraken van haar collega.

"Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om de rente met een kwart procentpunt te verhogen", zei Knot, die ook bestuurslid is bij de ECB. Volgens de centrale bankier zijn de ontwikkelingen rond de inflatie buitengewoon zorgelijk en is het daarom hoog tijd voor maatregelen. Als de inflatie de komende weken nog verder stijgt, wil Knot verdere rentestappen niet uitsluiten.

Lagarde geeft aan "op dezelfde lijn" te zitten als Knot. "Het is ons doel om de inflatie terug te brengen naar 2 procent op de middellange termijn. We zullen daar alle middelen voor inzetten en we hebben dat proces ook al in gang gezet", aldus de Française. De ECB-preses hintte vorige week al op een eerste rentestap komende zomer. De volgende rentevergaderingen van de ECB zijn op 9 juni en 21 juli.

Knot liet verder weten zich vooralsnog geen zorgen te maken over een grote recessie. Maar de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de opleving van de coronapandemie gaan "zeker een negatieve impact hebben en wij zullen dit goed moeten monitoren", aldus Knot.

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staan de beleidsmakers bij de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. Dat een renteverhoging niet al te lang meer kan wachten, is daarom wel duidelijk. Economen houden er ook al rekening mee dat de rente dit jaar meerdere keren wordt aangepast. Want alleen zo kunnen de beleidsmakers bij de centrale bank de hard oplopende inflatie waarschijnlijk beteugelen.

Een hoge rente maakt het namelijk duurder om geld te lenen. Dat zorgt ervoor dat mensen en bedrijven minder geld uitgeven, waardoor vraag afneemt en de prijzen op den duur minder hard zullen stijgen. De ECB heeft drie basisrentetarieven, waarbij onder meer gekeken wordt naar de zogeheten depositorente. Dat is de rente die banken ontvangen voor geld dat bij de centrale bank geparkeerd wordt. Die is momenteel 0,5 procent negatief, wat betekent dat de banken dus nu moeten betalen om geld te stallen bij de ECB.

