Follow the Money: kabinet vertraagt EU-plannen om van Russisch gas af te gaan

dinsdag 17 mei 2022 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Het Nederlandse kabinet vertraagt EU-voorstellen om versneld van Russisch gas af te gaan. Zo meldt journalistiek platform Follow the Money. Vanwege de oorlog in Oekraïne wil de Europese Unie zo snel mogelijk een einde maken aan de afhankelijkheid van Russische energie zoals gas. Na 2027, of eerder indien mogelijk, zou de Europese Unie zonder Russische energie moeten kunnen. Zo zouden de lidstaten volgend jaar tweederde minder gas uit Rusland moeten kopen. Nu komt 45 procent van het gas dat de lidstaten importeren nog uit Rusland.

Daarom presenteert Eurocommissaris voor de Europese Green Deal Frans Timmermans morgen het 'RepowerEU' plan met voorstellen hoe de Europese lidstaten kunnen stoppen met de import van gas, olie en kolen uit Rusland. Timmermans wil daartoe de transitie naar duurzame energiebronnen versnellen, zoals ook is vastgelegd in de plannen van de Green Deal, die de CO2 uitstoot binnen de EU fors terug moeten dringen.

Groene waterstof-energie die is geproduceerd met duurzame energie speelt een centrale rol in de plannen van de Europese Commissie. Zo moet de EU zelf tien miljoen ton groene waterstof gaan produceren en dezelfde hoeveelheid gaan importeren, zodat de helft van de waterstof in de industrie ‘groen’ is in 2030.

Maar volgens Follow the Money zou het Nederlandse kabinet onder andere onder druk van de petrochemische industrie vast blijven houden aan 'blauwe' waterstof. Deze waterstof wordt geproduceerd met aardgas en de CO2 die daarbij vrijkomt wordt in oude gasvelden opgeslagen. De Europese plannen voor de productie van groene waterstof zouden teveel geld kosten, en het gebruik van blauwe waterstof zou kostenefficiënter zijn.

Zo noemde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten de plannen van de Commissie voor de productie van groene waterstof onrealistisch, in een debat in de Tweede Kamer op 6 april. Volgens Jetten moest de Europese productie en import van groene waterstof versneld worden, maar voor de Brusselse plannen voor de productie van groene waterstof wilde Jetten op een ‘ander infaseerpad uitkomen'.

Enkele dagen na het Kamerdebat verspreidde Nederland samen met zes andere lidstaten een 'non-paper' binnen de EU, waarin de landen hun positie over waterstof kenbaar maakten. Hoewel Nederland aangaf de verplichte doelen voor groene waterstof te steunen, pleitten de landen voor een 'balans tussen betrouwbaarheid en flexibiliteit' en ‘gerichte aanpassingen'.

