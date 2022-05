VS en EU werken samen aan tegengaan chiptekort

maandag 16 mei 2022 , 10:19

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en de Europese Unie komen maandag naar verwachting met een plan om de verstoringen in de keten van halfgeleiders aan te pakken. Die zijn belangrijk voor de productie van onder meer computerchips, waar een groot tekort aan is vanwege eerdere verstoringen door de pandemie.

Er moet een systeem komen dat in een vroeg stadium waarschuwt voor verstoringen in de leveringsketen van halfgeleiders. Daarmee hopen de VS en de EU een wedloop over het cruciale techonderdeel tussen westerse landen te voorkomen. De Europese Unie heeft al langer plannen om de chipindustrie lokaal te versterken om minder afhankelijk te zijn van China, waar nu veel chips vandaan komen.

Het tekort aan chips vindt zijn oorsprong in de pandemie. Toen begonnen veel meer mensen thuis te werken, waardoor er meer smartphones, laptops, tablets en andere producten nodig waren waar halfgeleiders in zitten. Door de pandemie moesten echter ook fabrieken sluiten. Dat drukte de productie van chips weer, wat het tekort verergerde.

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager zei zondag tegen journalisten dat de landen hopen op een overeenkomst over "hoge subsidies, maar niet meer dan nodig en proportioneel en gepast". Het doel van de samenwerking is het "coördineren van investeringen in de chipindustrie in zowel de EU als de VS en niet om een subsidierace te ontketenen", volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris die anoniem wilde blijven. Volgens de bron werkt het vorig jaar door de VS ingevoerde waarschuwingssysteem voor de chipindustrie in Zuidoost-Azië goed en heeft het een aantal mogelijke stopzettingen eerder dit jaar weten te voorkomen.

Terug naar boven