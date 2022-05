Duitse krant: EU wil maximumprijs voor gas bij Russisch embargo

zaterdag 14 mei 2022 , 11:33

BERLIJN (ANP/RTR) - De Europese Unie wil een maximumprijs instellen voor aardgas wanneer Rusland de gasleveringen stopzet. Zo moeten consumenten worden beschermd tegen een enorme piek in de prijzen. Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag op basis van documenten van de Europese Commissie die zijn ingezien. Het reguleren van de gasprijzen gaat wel veel geld kosten.

De Europese Commissie komt later deze maand met een gedetailleerd plan om tegen 2027 helemaal af te zijn van de import van Russische brandstoffen. Nu is de EU nog zeer afhankelijk van Rusland maar dat wordt afgebouwd sinds de oorlog in Oekraïne. Zo worden er meer terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) gebouwd.

Eerder deze week beschuldigde Duitsland de Russen er nog van energie als wapen in te zetten tegen het Westen. Moskou heeft sancties ingesteld tegen westerse energiebedrijven. Ook stroomt er minder gas uit Rusland naar Europa door pijplijnen over Oekraïens grondgebied.

