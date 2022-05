Wegvallen Russisch gas kost EU 195 miljard euro tot 2027

vrijdag 13 mei 2022 , 5:23

MEDIAWATCH (DE VOLKSKRANT) - De Europese Unie moet tot 2027 195 miljard euro uittrekken om het wegvallen van Russische energie op te vangen. Daarnaast moet de Europese energieconsumptie in 2030 met 13 procent zijn teruggebracht, tegenover 9 procent in eerdere plannen. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Op termijn zou de EU jaarlijks bijna 94 miljard euro minder aan energie kunnen uitgeven, door besparingen en investeringen die efficiënter energiegebruik bevorderen. Dat staat in een concept van het RePowerEU-plan dat de Europese Commissie woensdag zal presenteren.

Het geld voor de plannen komt grotendeels uit de bestaande EU-begroting. In maart besloten de Europese regeringsleiders dat Europa zo snel mogelijk zijn afhankelijkheid van Russische energie moet afbouwen. Zij vroegen de Commissie hiervoor een plan te maken. "De tijd om Europa’s strategische afhankelijkheid van energie te reduceren is nu", schrijft de Commissie in haar concept-plan.

