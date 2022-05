Meer dan 3 miljard dollar aan coronahulp toegezegd op conferentie

donderdag 12 mei 2022 , 18:37

WASHINGTON (ANP/RTR) - Op een internationale topconferentie over de coronacrisis hebben landen en filantropische instellingen ruim 3 miljard dollar (zo'n 2,9 miljard euro) aan extra geld toegezegd om de pandemie te bestrijden.

Het Witte Huis, een van de initiatiefnemers van de digitale conferentie, meldt dat meer dan 2 miljard dollar bedoeld is voor directe coronahulp. Een klein miljard komt terecht in een fonds van de Wereldbank om onder andere beter voorbereid te kunnen zijn op een volgende pandemie.

Voor het fonds wordt nauw samengewerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om zo te voorkomen dat pandemieën kunnen ontstaan. Of, als dat niet lukt, om ze onder controle te houden.

De Europese Unie geeft 450 miljoen dollar uit aan het fonds. De VS hebben nog eens 200 miljoen dollar toegezegd na een eerdere toezegging van 250 miljoen.

Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de oorlog in Oekraïne de coronacrisis uit het nieuws verdreven. "Maar de harde realiteit is dat de pandemie nog niet voorbij is." De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens de conferentie dat zijn regering technologieën zal delen die gebruikt worden voor het ontwikkelen van vaccins.

De digitale bijeenkomst was een vervolg op de topconferentie van 22 september 2021.

Terug naar boven