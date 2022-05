Oekraïne wil alvast 'een plaats reserveren' in de Europese Unie

donderdag 12 mei 2022 , 14:20

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba wil dat er voor zijn land alvast een plaats wordt gereserveerd in de Europese Unie, zelfs als de onderhandelingen over toetreding nog lang gaan duren. Hij zei dat op de Duitse tv-zender ARD.

"We horen vaak dat Oekraïne bij de Europese familie hoort. Dan is het nu belangrijk die plaats te reserveren", aldus Koeleba aan het begin van een bezoek aan Duitsland. Kiev heeft op 28 februari, kort na de Russische invasie, aangegeven graag te willen toetreden tot de EU, maar een aantal lidstaten waaronder Nederland heeft bedenkingen en voelt niets voor een versnelde toetredingsprocedure.

Zo zei de Franse president Emmanuel Macron maandag dat het wel tientallen jaren kan duren voor een land als Oekraïne EU-lid kan worden. Wel zou het land voor die tijd misschien al kunnen deelnemen aan een "politieke Europese gemeenschap", zei Macron.

Koeleba schuift donderdag aan bij de vergadering van de G7 in het Noord-Duitse Wangels, aan de Oostzee. Daar treffen de ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten elkaar, onder voorzitterschap van hun Duitse collega Annalena Baerbock. Ze spreken er over de wereldwijde gevolgen van de oorlog in Oekraïne, onder meer op het gebied van energie en voedselzekerheid.

Naast Koeleba zal ook de minister van Buitenlandse Zaken van Moldavië, Nicu Popescu, aanwezig zijn. De vrees bestaat dat pro-Russische separatisten in de afvallige Moldavische regio Transnistrië dit gebied mee de oorlog in willen slepen. In Transnistrië, dat zich in 1990 afscheidde van Moldavië, zijn Russische militairen gestationeerd. Het staatje wordt door vrijwel geen enkel land erkend.

