Rusland zet Europese energiebedrijven op sanctielijst

woensdag 11 mei 2022 , 21:02

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft sancties ingesteld tegen 31 energiebedrijven uit de Europese Unie, de Verenigde Staten en Singapore. De strafmaatregelen raken vooral Gazprom Germania, de voormalige Duitse divisie van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Op de sanctielijst staat ook EuRoPol, de eigenaar van het Poolse gedeelte van de Yamal-gaspijpleiding die Russisch gas naar Europa vervoert.

De sancties verbieden Russische bedrijven om nog te handelen met de bedrijven op de zwarte lijst. Zij zijn ook niet meer verplicht om hun verplichtingen aan de gesanctioneerde bedrijven na te komen, staat in het door president Vladimir Poetin ondertekende decreet. Schepen die worden gebruikt door de bedrijven op de sanctielijst mogen Russische havens niet meer in.

Duitsland nam in april de controle over bij Gazprom Germania. Dat bedrijf had kort daarvoor een overnamedeal gesloten zonder de Duitse toezichthouder voor het gasnetwerk daarover in te lichten, terwijl dit wel had gemoeten.

Na de Russische inval in Oekraïne voerden westerse landen al veel sancties in tegen Rusland. Zo werden de buitenlandse tegoeden van de Russische centrale bank gesloten en zijn transacties met enkele grote banken uit Rusland verboden. Ook is de export van strategisch belangrijke goederen, zoals halfgeleiders, naar Rusland verboden.

