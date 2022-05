Brussel wil strengere regels online financiële dienstverlening

woensdag 11 mei 2022 , 13:05

BRUSSEL (ANP) - Consumenten die online financiële contracten afsluiten, bijvoorbeeld voor een verzekering of lening, moeten beter beschermd worden tegen onvolledige informatie en overhaaste aankopen. De Europese Commissie schroeft de EU-regels voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners aan, nu er steeds meer via het internet wordt gehandeld en consumenten ook over de grens shoppen.

Zo stelt de commissie voor dat dienstverleners een elektronische mogelijkheid moeten ontwikkelen waarmee de aspirant-koper gedurende de wettelijke bedenktijd van veertien dagen zonder opgaaf van reden met een druk op de knop van het contract af kan. Ook wordt de verkoper verplicht een dag voor die bedenktijd verloopt de klant een waarschuwing te sturen over dit recht.

Daarnaast moeten potentiële klanten beter worden geïnformeerd over bijvoorbeeld verborgen kosten en moeten ze via een chatbox of op een andere manier gemakkelijk kunnen communiceren met de aanbieder, nu mensen minder vaak fysiek (kunnen) afspreken met een financieel adviseur.

Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie): "De wereld van financiële diensten evolueert, en dus moeten de regels dat ook." De oude EU-richtlijn is twintig jaar oud en spreekt bijvoorbeeld nog van faxverkeer, als het om het sluiten van contracten gaat. Door de pandemie heeft de online dienstverlening een grote vlucht genomen, stelt hij.

