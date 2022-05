IEA: duurzame energie kan EU helpen Russisch gas te vervangen

woensdag 11 mei 2022 , 7:00

PARIJS (ANP) - De hoeveelheid nieuwe windmolens en zonnepanelen die er dit jaar en volgend jaar bijkomen zijn voldoende om de stroomopwekking met Russisch gas te vervangen. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuwe update over duurzame energie. De huidige nadruk op energieveiligheid in met name de Europese Unie kan leiden tot een sterke groei van duurzame energie, als er de komende maanden nieuw beleid wordt gemaakt.

Vorig jaar groeide de wereldwijde capaciteit aan duurzame energie met 6 procent tot bijna 295 gigawattuur. Dit jaar komt daar nog eens 8 procent bij tot haast 320 gigawattuur, verwacht het IEA nu. Dat is hoger dan het energieagentschap eerder voorzag omdat in China, de EU en Latijns-Amerika veel steun is voor verduurzaming.

Tenzij er ook snel nieuw beleid wordt ingevoerd, zet die versnelling niet door in 2023, waarschuwt het agentschap. Dan komt er volgend jaar evenveel nieuwe capaciteit bij als dit jaar.

De hoge prijzen van materialen en vervoer zorgen voor duurdere windmolens en zonnepanelen en dat blijft ook volgend jaar nog zo. Toch drukt dat de vraag niet, want de prijzen van gas en kolen stijgen nog veel sneller. Daardoor wordt de aanleg van duurzame energie eigenlijk nog interessanter. Zo kunnen consumenten met zonnepanelen hun energierekening omlaag brengen. Daarmee helpen ze de doelen van de EU halen, want sommige grote projecten gaan pas na 2023 energie leveren. En dat is verder dan de prognose van het IEA reikt.

Terug naar boven