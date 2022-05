EU en Europese landen trekken 4,8 miljard uit voor Syrische vluchtelingen

dinsdag 10 mei 2022 , 21:30

BRUSSEL (ANP) - De internationale gemeenschap heeft nog eens 6,4 miljard euro ingezameld voor hulp aan het door oorlog verwoeste Syrië. Alle aandacht voor de oorlog in Oekraïne mag Syrië niet doen vergeten, was het refrein op de donorconferentie in Brussel.

"Deze conferentie valt op een bijzonder moeilijk moment", verzuchtte Eurocommissaris Varhelyi, die verantwoordelijk is voor de betrekkingen van de EU met naburige landen. Europa en de rest van de wereld hebben hun handen vol aan de naweeën van de coronapandemie en de Russische oorlog tegen Oekraïne, memoreerde hij.

Toch was het bedrag dat de in Brussel verzamelde landen en organisaties toezegden net wat hoger dan vorig jaar. Meer dan 4,8 miljard euro, ongeveer driekwart, komt van de EU en van EU-landen.

Het geld is bedoeld voor de opvang van vluchtelingen in bijvoorbeeld Libanon en Turkije. Het is uitdrukkelijk niet bestemd voor de Syrische regering. Het Westen is nog niet bereid om weer zaken te doen met het regime van president Bashar Assad, die het verantwoordelijk acht voor veel bloedvergieten. "Het is helder dat we niet de wederopbouw gaan bekostigen" en "onze betrekkingen met het Assadregime normaliseren, zolang er geen grondige verandering komt in hun houding jegens het Syrische volk en ze niet oprecht meedoen aan de politieke transformatie van het land", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

"De economische crisis en het geweld duren voort" in Syrië, hield VN-gezant Geir Pedersen de aanwezigen voor. Hulporganisaties vrezen dat de sinds de Oekraïne-oorlog stijgende voedselprijzen de vele armen in Syrië en de vele vluchtelingen ook hard zullen raken.

De Syrische burgeroorlog begon in 2011 en is nog altijd niet helemaal bezworen. Er vielen honderdduizenden doden en vele miljoenen Syriërs zijn hun huizen of zelfs hun land ontvlucht.

