Premier Johnson: brexitafspraken Noord-Ierland onhoudbaar

dinsdag 10 mei 2022 , 13:32

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De brexitafspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland zijn volgens de Britse premier Boris Johnson onhoudbaar. Volgens een woordvoerder van de minister-president is de situatie in het gebied nu "zeer ernstig".

Pro-Britse politici in Noord-Ierland hebben eerder gezegd geen ministers te willen leveren voor de Noord-Ierse regering als de afspraken niet worden aangepast. Daardoor dreigt een impasse bij de formatie van een regering, want een principeafspraak schrijft voor dat in ieder kabinet pro-Britse protestanten én pro-Ierse katholieken moeten zitten.

De status van Noord-Ierland na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is al tijden een groot politiek probleem. Omdat Ierland EU-lid is zouden er douanecontroles op goederen moeten komen bij de grens met Noord-Ierland, maar dit ligt erg gevoelig. Na decennia van strijd tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten werd in een vredesakkoord uit de jaren negentig afgesproken dat er nooit een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou komen.

Om dit mogelijk te houden na de brexit is de grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk nu getrokken tussen Noord-Ierland en het Britse eiland. Daardoor moet de douane nu goederen controleren die tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden vervoerd.

Eerder deze week meldde The Times dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss de bijzondere EU-status van Noord-Ierland wil afschaffen. Daarmee zou ze pogingen om met de EU tot een oplossing te komen over het gebied opgeven. Johnson beweert dat de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, niet genoeg moeite doet om "economische en politieke ontwrichting" in Noord-Ierland te voorkomen.

Afgelopen weekend werd de pro-Ierse partij Sinn Féin de grootste partij bij de de Noord-Ierse parlementsverkiezingen. Die partij streeft naar een referendum over de hereniging van Noord-Ierland met Ierland, maar wil dat niet meteen organiseren.

