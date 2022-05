Beraad over oliesancties EU tegen Poetin stokt om Hongarije

dinsdag 10 mei 2022 , 13:28

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelingen over het beoogde Europese invoerverbod van Russische olie stokken doordat Hongarije eist dat er eerst garanties komen voor alternatieve leveranties. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft maandag in Boedapest tijdens een diner met premier Viktor Orbán over de kwestie gesproken. Dat was "nuttig en bruikbaar", zegt een commissiewoordvoerder, "maar het technische werk gaat door".

Een akkoord tussen de 27 lidstaten blijft uit sinds de commissie haar voorstellen voor een zesde sanctiepakket vorige week woensdag presenteerde. Naast onder meer strafmaatregelen tegen een zestigtal personen en drie Russische tv-zenders wil het dagelijks EU-bestuur een invoerverbod van ruwe aardolie binnen zes maanden en van geraffineerde olie voor het eind van het jaar. Hongarije, Slowakije en Tsjechië krijgen daarvoor uitstel en hulp van de EU om toch aan olie te komen, is het plan. Maar vooral Hongarije vindt dat niet genoeg.

De commissie bereidt nu een video-overleg voor met leiders uit de regio die mogelijk kunnen bijspringen, aldus de woordvoerder. De sancties moeten unaniem worden goedgekeurd. Het is het eerste pakket waarover de landen niet snel overeenstemming bereiken.

