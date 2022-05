The Times: VK wil bijzondere EU-status Noord-Ierland afschaffen

dinsdag 10 mei 2022 , 1:09

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss wil de bijzondere EU-status van Noord-Ierland afschaffen, meldt de Britse krant The Times. Truss zou haar poging om een overeenkomst te sluiten met de EU rondom de brexitdeal hebben opgegeven.

Medewerkers van de buitenlandminister zouden volgens The Times een wetsontwerp hebben opgesteld dat eenzijdig de verplichte douanecontroles voor goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden gestuurd, opheft. Volgens het wetsontwerp hoeven bedrijven in Noord-Ierland zich daarnaast niet meer aan EU-regels en wetgeving te houden. Bovendien zou het Europees Gerechtshof niet langer uitspraak mogen doen bij zaken die aan Noord-Ierland gerelateerd zijn, aldus de krant.

Na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie werd afgesproken dat Noord-Ierland deel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt, ondanks dat Noord-Ierland onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met de republiek Ierland, dat wel onderdeel is van de EU, moeten komen. Een harde grens zou tegen het vredesakkoord indruisen dat de Britse en Ierse regeringen in 1998 sloten en een einde maakte aan het gewelddadige conflict tussen pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken.

Volgens The Times wordt het officiële besluit om de bijzondere EU-status van Noord-Ierland op te schorten volgende week verwacht. Een woordvoerder van het kantoor van Truss zegt tegen persbureau Reuters dat er nog geen beslissingen zijn genomen over de voortgang van de onderhandelingen, maar dat de situatie momenteel wel "erg serieus" is.

