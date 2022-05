EU-president Michel moet schuilen tijdens raketaanval in Odessa

maandag 9 mei 2022 , 16:05

ODESSA (ANP/AFP) - Voorzitter Charles Michel van de raad van Europese regeringsleiders heeft maandag dekking moeten zoeken tijdens een Russische raketaanval tijdens een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïense havenstad Odessa. Zijn woordvoerder heeft dat bevestigd.

Volgens een EU-functionaris had Michel op het moment van de aanval een ontmoeting met de Oekraïense premier Denis Sjmihal. "Tijdens de ontmoeting met de premier moesten de deelnemers de vergadering onderbreken om dekking te zoeken toen raketten opnieuw insloegen in de regio van Odessa", laat hij weten.

Michel heeft op Twitter een bericht geplaatst over het bezoek, maar schrijft daarin niks over het voorval. Hij zegt onder andere dat hij in Odessa is om Europadag te vieren. Dat is de dag waarop de EU-instellingen de feitelijke geboorte in 1950 van het Europees project vieren.

De Belg zegt in een verklaring tegen de Oekraïners dat hij ervan overtuigd is dat het Kremlin het niet gaat lukken om hun gevoel van vrijheid en democratie te breken. "Ik ben op Europadag naar Odessa gekomen met maar één eenvoudige boodschap: jullie zijn niet alleen. We staan achter jullie. We zullen jullie niet laten vallen. We zullen zolang als het nodig is bij jullie zijn." Ook biedt Michel Oekraïne aan te helpen bij het bouwen van een modern en democratisch land.

Het Oekraïense leger meldde eerder maandag dat vier Russische precisieraketten in Odessa waren ingeslagen. Die zouden zijn afgevuurd vanaf het door de Russen geannexeerde schiereiland Krim. Meer details maakte het leger niet bekend.

