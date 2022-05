Von der Leyen: zonodig EU-verdrag aanpassen aan wensen burgers

maandag 9 mei 2022 , 13:44

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schuwt de nodige verdragswijzigingen niet om tegemoet te komen aan de wensen van burgers om de EU democratischer en transparanter te maken. Bij de slotceremonie van de zogeheten Conferentie over de Toekomst van Europa in Straatsburg zei ze in september met voorstellen te komen over de "meest directe weg" die Brussel kan nemen om adviezen van de burgerconferentie zo snel mogelijk over te nemen. "Ook als het daarvoor nodig is de EU-verdragen aan te passen."

In het Europees Parlement in de Franse stad namen Von der Leyen, president Emmanuel Macron en parlementsvoorzitter Roberta Metsola het eindadvies in ontvangst namens de achthonderd, ook Nederlandse, burgers die een jaar discussieerden over de toekomst van de EU. Het initiatief, met Macron als een van de voortrekkers, resulteerde in 49 voorstellen, opgedeeld in thema’s als waarden en rechten, veiligheid, gezondheid, milieu, digitale transformatie en Europese democratie.

Het EU-parlement heeft de voorstellen vorige week in een resolutie al omarmd en wil een grote conventie beleggen waar de EU-lidstaten en -instellingen de EU-verdragen kunnen aanpassen om bijvoorbeeld de greep van de nationale regeringen op de EU te verminderen. "Ik ben blij met dit voorstel", aldus Von der Leyen. "Laten we hier met zijn allen aan werken. Zonder taboes, zonder ideologische rode lijnen."

Heropening van de EU-verdragen ligt bij de lidstaten bijzonder gevoelig. Volgens de EU-site van Politico is een tiental EU-landen bezig zich te verenigen om zo'n grote bijeenkomst te voorkomen en steun te verzamelen bij nog meer lidstaten. Zij beschuldigen het Europees Parlement er ook van om zijn macht via de burgerconferentie te willen uitbreiden ten koste van de lidstaten. Zo wil het parlement het laatste woord over de EU-begroting, het recht krijgen om wetsvoorstellen in te dienen en de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, leveren.

