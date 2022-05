Eindrapport Conferentie over de Toekomst aangeboden

maandag 9 mei 2022 , 12:00

DEN HAAG (PDC) - Vandaag, op de jaarlijkse Dag van Europa, vindt de feestelijke slotceremonie van de Conferentie over de Toekomst van Europa plaats. In Straatsburg wordt het verslag van de Conferentie gepresenteerd aan de voorzitters van de Europese instellingen.

Het afgelopen jaar hebben achthonderd Europese burgers gewerkt aan plannen om de EU democratischer te maken. Hieruit zijn 49 voorstellen gekomen die vandaag gepresenteerd worden aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola en de Franse president Emmanuel Macron, als tijdelijk voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

De voorstellen zijn uitgewerkt in 325 voorgestelde maatregelen. Burgers pleiten onder meer voor een einde aan de veto's van lidstaten van stemprocedures van de Raad van de EU en de Europese Raad. Ook moet het Europees Parlement het recht krijgen om wetsvoorstellen te intiëren en moeten er transnationale kandidatenlijsten komen bij verkiezingen voor het Europees Parlement, vinden de Europese burgers.

Niet alle lidstaten zijn even enthousiast over de Conferentie. In Politico wordt gemeld dat een groep van ten minste tien landen het plan hebben een non-paper te presenteren waarin ze kritiek uiten over de rol van het Europees Parlement, die volgens de lidstaten de Conferentie heeft gebruikt om haar eigen agenda door te voeren. Ook vinden ze spreken over verdragswijzigingen te vroeg.

Het is niet vastgelegd wat Europese instellingen gaan doen met de aanbevelingen van de burgers. De voorzitters van de Conferentie hebben aangegeven dat ze met de voorstellen aan de slag gaan, maar in welke vorm dit zal zijn is nog niet bekend.

Bron: Europees Parlement, Politico

