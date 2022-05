Lagarde: ECB houdt geen rekening met stagflatie

zaterdag 7 mei 2022 , 13:41

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt geen rekening met een scenario van stagflatie voor de eurozone, zelfs niet nu de oorlog in Oekraïne de economische groei vertraagt en de inflatie toeneemt. Dat zei ECB-president Christine Lagarde zaterdag in een interview met de Sloveense krant Delo. Er is sprake van stagflatie als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge werkloosheid.

"Stagflatie is momenteel niet ons basisscenario", zei ze tegen de krant. "Hoewel een uitzonderlijk grote onzekerheid voor een vertraging in de economische groei kan zorgen, vergezeld door hoge inflatie, kan de huidige situatie niet vergeleken worden met die in de jaren zeventig", aldus Lagarde. Toen ging een torenhoge inflatie ook gepaard met economische stagnatie. De Nederlandsche Bank-topman Klaas Knot zei eerder al dat eenzelfde scenario nog lang niet aan de orde is.

Centrale bankiers worstelen momenteel met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor de prijzen fors zijn gestegen en het vertrouwen van bedrijven en consumenten achteruit holt. De ECB wil het monetaire beleid graag terug naar normaal. Intussen hinten sommige ECB-bestuurders op een renteverhoging in de zomer. In juli is naar verwachting namelijk het opkoopprogramma afgebouwd en dat maakt de weg vrij voor een eerste rentestap. Met het opkopen van obligaties probeerde de ECB de economie van de eurozone te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De ECB heeft de historisch lage rentetarieven tot nu toe ongewijzigd gelaten, terwijl de centrale banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de rentes al flink hebben verhoogd om de inflatie te bestrijden. Economen houden er inmiddels al rekening mee dat de rente dit jaar zeker twee en mogelijk zelfs drie keer wordt aangepast.

Vrijdag zei president van de Duitse Bundesbank Joachim Nagel nog dat beleidsmakers niet te lang moeten wachten met het eventueel verhogen van de rente. De Franse centrale bankier en ECB-bestuurder Francois Villeroy zinspeelde ook al op een renteverhoging dit jaar. Lagarde zei over de renteverhoging dat "alle opties open blijven".

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger Mario Draghi voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.

