EU-bronnen: akkoord over sancties Rusland nabij, behalve over olie

vrijdag 6 mei 2022 , 16:48

Bron: Wikimedia Commons, Aris Katsaris

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-lidstaten hebben nog maar weinig bezwaren tegen herziene voorstellen van een zesde pakket sancties tegen Rusland, behalve over de beoogde importstop van Russische olie, zeggen ingewijden in Brussel. Met onder meer de voorgestelde strafmaatregelen tegen een zestigtal personen en drie tv-zenders zijn de EU-ambassadeurs er nagenoeg uit, maar de onderhandelingen over de oliesancties gaan naar verwachting dit weekend door.

De Europese Commissie heeft na een vergadering van de EU-ambassadeurs opnieuw opdracht gekregen bepaalde voorstellen bij te schaven. Het grootste obstakel blijft de totale boycot van ruwe aardolie binnen zes maanden en van geraffineerde olie voor het eind van het jaar.

Na heftige protesten van met name Hongarije en Slowakije is die landen uitstel tot eind 2024 aangeboden, en Tsjechië tot juni 2024. Ook is de EU bereid de drie volledig door land omgeven lidstaten te helpen om hun infrastructuur om te bouwen en aan te passen aan de nieuwe situatie.

Ondanks de harde toon van de Hongaarse premier Viktor Orbán, die zegt vijf jaar uitstel te eisen, zijn betrokkenen optimistisch. "Iedereen is zich bewust van de impact. Dit kost even tijd", aldus een hoge functionaris. Er zou constructief onderhandeld worden. Ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft er vertrouwen in. "Als het een dag langer kost, dan duurt het maar een dag langer", zei ze.

Volgens EU-bronnen heeft de commissie inmiddels de tekst over het weren van drie grote Russische tv-zenders aangescherpt, mede op verzoek van Nederland. Er wordt nu duidelijk gesteld dat het om Russische propagandakanalen gaat, om de beschuldiging te voorkomen dat de EU de persvrijheid beperkt.

EU-buitenlandchef Josep Borrell wil de ministers van Buitenlandse Zaken volgende week voor een spoedvergadering bijeenroepen als hun ambassadeurs er dit weekend niet uitkomen.

