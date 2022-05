Studie: geen enkele EU-regering negatiever over Europa

vrijdag 6 mei 2022 , 7:00

AMSTERDAM (ANP) - Sinds het begin van de coronapandemie is geen enkele EU-regering negatiever geworden over Europa. Dat zeggen de European Council on Foreign Relations (ECFR) en de in Amsterdam gevestigde European Cultural Foundation (ECF) op basis van een eigen studie, het Europees Sentiment Kompas. "Bijna de helft is er positiever over geworden", constateren ze zelfs.

"Dit geldt ook voor Nederland, waar het evenwicht binnen de regering is verschoven naar een meer pro-Europese opstelling", aldus de raad en de stichting. Vier landen spreken van een "aanzienlijke verbetering" en negen, waaronder Nederland, van "enige verbetering". Veertien landen antwoordden dat "nauwelijks iets is veranderd".

De opstellers van de studie concluderen dat ook die andere grote crisis, de oorlog in Oekraïne, de steun voor het Europese integratieproject heeft bestendigd. De verwachtingen ten aanzien van de Unie lijken zelfs te groeien in de lidstaten, vooral als het gaat om internationale veiligheid. Bij klimaat en energie lijkt dat weer vaak niet het geval.

Twee van de 27 regeringen van EU-lidstaten, Hongarije en Polen, hebben een "nogal negatieve houding ten opzichte van Europa", aldus de onderzoekers.

